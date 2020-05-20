Берлин, , 17:28 — REGNUM Согласно опросу Körber-Stiftung, проведенному среди немецких граждан, 73% заявили, что стали негативно относиться к США после начала пандемии коронавируса, 20 мая сообщает The New York Post.

При этом только 36% респондентов заявили в опросе, что их мнение о Китае резко ухудшилось. Количество немцев, которые отдают предпочтение дружбе с Вашингтоном дружбе с Пекином, уменьшилось с 50% до 37%.

Доля немцев, считающих, что Германии лучше иметь тесные отношения с Китаем, возросла на 12% по отношению к опросам, проведенным до начала пандемии, и составляет 36%.

«Хотя скептицизм в отношении Вашингтона предшествовал пандемии, реакция Америки на вирус явно ускорила чувство отчужденности с немецкой стороны» , — сообщают авторы опроса.

Опрос Körber-Stiftung проводился с 3 по 9 апреля, исследователями было опрошено более 1000 респондентов. Результаты исследования были опубликованы на текущей неделе.

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