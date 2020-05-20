Вашингтон, , 17:15 — REGNUM Ужины, на которые приглашаются представители политической и бизнес-элиты, регулярно устраиваются главой Госдепа Майком Помпео, причём за счёт бюджета, передаёт 20 мая телекомпания NBC.

Источники в американском внешнеполитическом ведомстве рассказали телеканалу, что эти мероприятия называются «ужинами Мэдисона»: пятый глава Госдепа Джеймс Мэдисон в своё время устраивал подобные.

Ужины проходят в главном здании Госдепа уже в течение двух лет: их проведено порядка двух десятков. Только 14% участников этих мероприятий — дипломаты и чиновники иностранных государств.

В основном на ужин приглашают бизнесменов, а также членов иностранных правительств, зарубежных политиков. Четверть гостей — это представители индустрии развлечений и СМИ.

По данным источников, в Госдепе некоторые сомневаются, законно ли проводить такие мероприятия, каждое из которых обходится в несколько миллионов долларов, за счёт бюджета.

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Напомним, госсекретарь США оказался объектом информационной войны демократов, которые воспользовались решением президента Штатов Дональда Трампа отправить в отставку инспектора Госдепа Стивена Линика, обвинили Помпео в мести.

По их данным, основания к мести у Помпео были: Линик начал расследование против главы Госдепа. Трамп и Помпео опровергают эту версию.

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