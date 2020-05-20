Рига, , 17:14 — REGNUM Цель правительства Латвии состоит в отмене режима ЧС после 9 июня. Об этом 20 мая заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш в интервью журналистам программы «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

«Наша цель — отменить режим чрезвычайной ситуации после 9 июня, при этом требования к гигиене и социальной дистанции сохранятся», — сказал Кариньш.

Премьер-министр Латвии признал, что даже после отмены режима ЧС правительство страны намерено сохранить полномочия, чтобы иметь возможность оперативно реагировать при обострении эпидемиологической ситуации.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.