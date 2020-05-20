Бишкек, , 17:12 — REGNUM Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение о создании совета по делам лиц с инвалидностью при правительстве Киргизии. Об этом сегодня, 20 мая сообщила пресс-служба правительства.

В аппарате правительства объясняют образование нового ведомства необходимостью улучшить взаимодействие государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и иных организаций при рассмотрении вопросов, связанных с социальной защитой инвалидов.

Отмечается, что совет займется разработкой предложений по созданию эффективной государственной политики в области поддержки инвалидов, а также разработке мер по их профилактике и реабилитации.

Напомним, что в марте 2019 года президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ратифицировал Конвенцию ООН о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года и подписанный.