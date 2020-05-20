Киев, , 17:12 — REGNUM На пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского сегодня, 20 мая, присутствовали примерно 70 медиа, заявила журналистам пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, комментируя мероприятие.

Мендель пожаловалась, что офису президента было очень сложно выбирать журналистов на пресс-конференцию. Она заявила, что выбор сделали по принципам, которые используют США и Великобритания.

«На практике это значит, что президента и премьера освещают самые рейтинговые медиа. Кроме того, чтобы были разные идеологические платформы — медиа, которые имеют абсолютно разные позиции и взгляды на ситуацию в стране. Кроме того, мы дали возможность присутствовать молодым платформам, которые показывают очень рейтинговую динамику», — объяснила она.

Мендель также выразила мнение, что интереса к Владимиру Зеленскому до сих пор «очень много по всему миру».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня состоялась большая пресс-конференция Зеленского, посвященная годовщине его инаугурации. Мероприятие длилось порядка 4 часов.