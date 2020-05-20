Москва, , 17:06 — REGNUM Российские вооруженные силы в 2020 году проведут в западной части страны крупные командно-штабные учения, сообщил 20 мая на коллегии военного ведомства министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Учения будут проведены с участием группировки Балтийского флота и 6-й армии.

«Учение носит исключительно оборонительный характер», — подчеркнул министр обороны РФ.

«Западное стратегическое направление остаётся наиболее угрожаемым для военной безопасности Российской Федерации», — пояснил Сергей Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России заявил, что в Западном военном округе в текущем году спланировано 28 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава войск, которые получат до конца 2020 года порядка двух тыс. единиц новой и модернизированной военной техники.

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