Нью-Дели, , 17:02 — REGNUM Возвращение рабочих-мигрантов в родные штаты по всей Индии в условиях карантина сталкивается с серьезными проблемами, 20 мая пишет The Indian Express.

Так, в штате Уттар-Прадеш полиция задержала около 100 автобусов, отправленных для перевозки мигрантов оппозиционной партией «Конгресс». Также, по сообщению партии, на границе с Агрой «застряли» около 500 автобусов.

Кроме того, за нарушение карантина были арестованы 20 членов партии, в том числе вице-президент партии в штате Панкадж Малик.

«Если у правительства есть хоть какое-то уважение к полученному от народа мандату, оно должно разрешить проезд автобусов для тысяч трудящихся-мигрантов» , — заявил лидер «Конгресса» Абхишек Ману Сингхави.

Как сообщало ИА REGNUM, общенациональный карантин вызвал беспорядки рабочих-мигрантов в разных штатах Индии. Выходцы из других штатов остались без работы, средств к существованию и возможности отправиться домой.

Правительство Индии и правительства штатов ведут эвакуацию рабочих на поездах и автобусах, однако иногда и сама эвакуация приводит к беспорядкам — наиболее крупные произошли в штате Гуджарат после задержки двух поездов, предназначенных для мигрантов.

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