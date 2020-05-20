Кишинёв, , 16:32 — REGNUM За подкупом депутатов от правящей коалиции в парламенте Молдавии стоит скрывающийся в США беглый олигарх Владимир Плахотнюк, который хочет вернуть себе прежнюю роль в молдавской политике. Об этом, как передает ИА REGNUM, заявил 20 мая президент Молдавии Игорь Додон.

По его словам, сегодня в политической жизни Молдавии есть три большие группы: действующее парламентское большинство (социалисты и депутаты от Демпартии), правые партии («Действие и солидарность» Майи Санду и Платформа DA Андрея Нэстасе) и «бандиты, которые были у власти до июня 2019 года и держали всю страну в страхе». В последнем случае речь идет о сторонниках Плахотнюка, которые покинули Демпартию, создав группу Pro Moldova, а также о партии «Шор» другого беглого олигарха Илана Шора.

«Понимая, что мы продвинулись в расследовании кражи миллиарда и сдачи в концессию аэропорта (концессию получила компания, связанная с Иланом Шором — прим. ИА REGNUM) и что они не смогут договориться ни со мной, ни с правыми на том этапе, эти бандиты решили купить в парламенте 24−25 депутатов, чтобы ни у кого без них не было большинства, и играть на противоречиях. Плахотнюк это уже делал в 2010 году, когда играл между Ворониным и Филатом, а потом разрушил всех», — отметил Додон.

«То, что происходит сейчас, — очень опасно для Молдовы. Канду и Шор — лишь марионетки, кукловод — другой. Мы знаем его имя и знаем, чего он хочет добиться, — вернуть себе прежнюю роль в политике. А правых хотят использовать в этой игре против президента и социалистов, а потом против них самих. Процессы, которые сейчас происходят, могут вернуть нашу страну в период до июня 2019 года. Мы должны не допустить этого», — подвел итог Додон.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в последние недели сразу несколько депутатов покинули правящую коалицию и под ее контролем осталось минимальное большинство — 52−53 депутата из 101.