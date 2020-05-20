Москва, 20 мая 2020, 16:19 — REGNUM Если президент США Дональд Трамп правильно распорядится опубликованными записями переговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты США Джо Байдена, то последнему будет очень тяжело, считает политолог Владимир Корнилов. Об этом он написал 20 мая на своей странице в социальной сети Facebook.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Байдена Эндрю Бэйтс заявил, что публикация на Украине переговоров, якобы происходивших между бывшим вице-президентом США Джо Байденом и экс-президентом страны Петром Порошенко, не достойна внимания.