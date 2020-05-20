Москва, , 16:07 — REGNUM Депутаты Госдумы от «Единой России» намерены закрепить в Трудовом кодексе РФ право сотрудников, работающих удаленно, право быть офлайн, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая.

«Мы готовим изменения в Трудовой кодекс о праве работников, работающих на дому, быть офлайн, отключаться, о времени, в которое работодатель не имеет права беспокоить работника», — заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Он уточнил, что привлечение за пределами установленного рабочего времени при дистанционной работе должно так же дополнительно оплачиваться, как сверхурочный труд.

Также парламентарии намерены закрепить право сотрудников на компенсацию средств, потраченных на организацию рабочего места дома.

«Работая из дома, человек вынужден тратить собственные средства на организацию своего рабочего места, покупку компьютера, оплату интернета, электроэнергии и так далее. В офисе ему всё это предоставляется бесплатно. Поэтому будет справедливо, если работодатель возместит ему соответствующие расходы, как, например, возмещаются эти расходы надомникам в соответствии с главой 49 ТК РФ», — сказал Исаев.