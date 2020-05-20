Тегеран, , 15:59 — REGNUM Требования президента США Дональда Трампа к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подрывают её независимость и несвоевременны в условиях пандемии коронавируса. Так прокомментировал выдвинутый Трампом ультиматум официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в Twitter.

Он подчеркнул, что на кону на сегодняшний день охрана здоровья во всём мире. В таких условиях важны солидарность и руководящая роль науки. Письмо главы США директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу «подрывает профессионализм и независимость организации».

США совершили тщетную попытку в неподходящее время, добавил иранский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп предупредил Гебрейесуса о прекращении финансирования со стороны США, если за 30 дней ВОЗ не проведёт требуемые Соединёнными Штатами преобразования. Таким образом ВОЗ должна показать свою независимость от КНР, заявил он в письме.

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