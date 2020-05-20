Вашингтон, , 15:47 — REGNUM Публикация на Украине переговоров, якобы происходивших между бывшим вице-президентом США Джо Байденом и экс-президентом страны Петром Порошенко, не достойна внимания. Так прокомментировал ситуацию представитель Байдена Эндрю Бэйтс, сообщает The Washington Post.

«Многое было отредактировано, это по-прежнему абсолютно пустая история», — сказал Бэйтс.

Как сообщало ИА REGNUM, запись переговоров, голоса на которой напоминают Порошенко и Байдена, опубликовал на пресс-конференции украинский депутат Андрей Деркач. Участники беседы в числе прочего говорят об увеличении тарифов для украинского населения согласно требованию Международного валютного фонда. Разговор также касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины и обещаний выделить Киеву $1 млрд.

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