Париж, , 15:46 — REGNUM Правительство Франции объявило, что этим летом оно будет массово распределять туристические путевки, чтобы побудить граждан отправиться на отдых во Францию, передает BFM TV.

Ожидается, что путевки будут финансироваться, в частности, регионами Франции.

В настоящее время эта идея находится на стадии планирования. Правительство сообщит подробности в начале июня 2020 года.

Эта мера напоминает ту, которая была объявлена главой региона Гранд-Эст Жаном Роттнером в начале апреля. Он объявил о 100 тысячах праздничных путевок на общую сумму пять миллионов евро «своим повседневным героям», тем кто на передовой боролся с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр заморских территорий Франции Анник Жирардин отправилась с двухдневным визитом в Майотту, где ещё официально не начался процесс выхода из изоляции.

Подробнее в материале: Министр заморских территорий Франции отправилась с визитом в Майотту

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