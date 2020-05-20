Сеул, , 15:49 — REGNUM В связи с распространением коронавируса в США отменили военные учения с Южной Кореей. Об этом 20 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на военные источники.

По данным источников, в середине апреля Южная Корея планировала отправить в Национальный учебный центр (NTC) в Форт-Ирвине группу специального назначения, состоящую из 30 человек, однако из-за пандемии коронавируса проведение совместных учений пришлось отложить.

Известно, что в марте текущего года Сеул также планировал отправить в США группу специалистов из 50 человек, но по аналогичным причинам поездка не состоялась.

Отмечается, что в настоящее время стороны обсуждают возможность проведения учений в октябре текущего года.

По состоянию на 20 мая в США подтверждено 1,5 млн случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 93 тыс. человек.