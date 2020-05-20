Бишкек, , 15:36 — REGNUM На заседании парламента Киргизии депутаты потребовали от премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева предъявить доказательства того, что он не имеет никакого отношения к коррупционному скандалу, связанному с арестом бывшего директора гоагентства связи Натальи Черногубовой, передает «Kaktus.media».

По словам депутата Жанара Акаева, также в рамках возбужденного по факту коррупции в государственном агентстве связи уголовного дела задержаны два сотрудника госкомитета нацбезопасности и проводятся допросы работников аппарата правительства.

Народный избранник отметил, что лицензию на частоту 200 мегагерц продали одной из компаний Казахстана без проведения аукциона и всего за 700 сомов (665 рублей), а аналогичную лицензию другому сотовому оператору выдали за одну тысячу сомов, хотя ее оценивали в $900 млн (65 млрд 152 млн рублей).

При этом, как подчеркивает депутат Акаев, несколько лет назад лицензию на частоту 15 мегагерц через аукцион продали за 1 млрд 500 млн сомов (1 млрд 426 млн рублей).

«По расчетам экспертов, ущерб бюджету составил 5 млрд сомов (4 млрд 754 млн рублей). Без разрешения премьер-министра такое не получилось бы провернуть. Абылгазиев должен доказать свою непричастность к этому», — настаивает парламентарий.

Аппарат правительства Киргизии сразу же отреагировал на требования народного избранника заявлением о том, что слова депутата Жанара Акаева о причастности премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева к нарушениям законодательства в области связи не имеет под собой никаких оснований.

«Правительство не вправе комментировать ход следствия. Это может расцениваться как давление на ход следствия. В случае необходимости премьер-министр и представители правительства в рамках расследования готовы дать разъяснения», — говорится в заявлении.