Москва, , 15:35 — REGNUM Война в Донбассе не закончится до тех пор, пока её будут финансировать заинтересованные в её продолжении акторы на Украине, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 20 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Дело в том, что война, конечно, там не закончится, пока её извне финансируют, — сказал Мухин. — Нет никакой причины заканчивать войну — это прибыльный для некоторых акторов на Украине проект. Я уверен, что деньги, которые выделяются на Украину «пилятся» в том числе и в США. Мне в Донбассе видится крайне пессимистический сценарий. Дело в том, что следующим шагом для Зеленского будет эскалация вооружённого конфликта. Он это и не может скрыть. Отсюда приглашение Саакашвили. Очевидного агента Вашингтона».

Как пояснил политолог, между Зеленским и Вашингтоном существует договорённость, которую он будет развивать.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что Украина будет бороться до конца за урегулирование конфликта в Донбассе по сценарию минских соглашений.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский заявил, что для Донбасса есть «и план «В», и план «С"»