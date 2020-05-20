Москва, 20 мая 2020, 15:35 — REGNUM Война в Донбассе не закончится до тех пор, пока её будут финансировать заинтересованные в её продолжении акторы на Украине, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 20 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Как пояснил политолог, между Зеленским и Вашингтоном существует договорённость, которую он будет развивать.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что Украина будет бороться до конца за урегулирование конфликта в Донбассе по сценарию минских соглашений.
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