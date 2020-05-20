Загреб, , 15:36 — REGNUM Решение о назначении парламентских выборов в Хорватии на 5 июля текущего года принял президент этой страны Зоран Миланович. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба хорватского президента.

В сообщении указывается, что президент Миланович принял решение о проведении выборов в хорватский парламент.

«Согласно решению, голосование на избирательных участках в республике Хорватия пройдет в воскресенье 5 июля», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в нём указывается, что голосование на избирательных участках, расположенных в хорватских дипломатическо-консульских представительствах, будет проводиться 4 и 5 июля.

Также известно, что данное решение президента Хорватии вступит в законную силу 2 июня текущего года.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 19 мая посол РФ в Хорватии Анвар Анзимов высказал мнение, что когда будет назначена дата проведения нового парада Победы в Москве, который 9 мая текущего года был перенесен из-за пандемии коронавируса, президент Хорватии Зоран Миланович обязательно посетит его.