Иркутск, , 15:23 — REGNUM Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 20 мая, во время заседания санитарно-эпидемиологической комиссии, заявил, что намерен выдвинуться на предстоящих губернаторских выборах. Об этом сообщает пресс-служба региона.

Отвечая на вопрос председателя Общественной палаты Иркутской области Владимира Шпраха, чиновник пояснил, что от своего деда — героя Великой Отечественной войны — он навсегда усвоил один принцип: всё, что ты делаешь, делай ради людей.

По словам Игоря Кобзева, этот принцип он всегда используют в своей работе, где бы он ни находился: в системе военного управления, МЧС, или государственного управления.

Игорь Кобзев, принимая решение об участии в предвыборной кампании губернатора Иркутской области, заявил, что рассчитывает на победу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 г. на место ушедшего в отставку губернатора — коммуниста Сергея Левченко, который, как считает президент Владимир Путин, не справился с его поручениями по скорейшему восстановлению всей необходимой инфраструктуры после мощнейшего наводнения, был назначен заместитель главы МЧС России Игорь Кобзев. Он родом из Воронежа, окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище в 1988 году, Воронежский государственный университет в 2001 году, Воронежский институт экономики и социального управления в 2006 году. В 2000 году пришёл на работу в структуру МЧС, а уже в 2010 году был назначен начальником управления по Воронежской области.

В 2016 году Кобзева забрали на повышение в Москву — его перевели на должность первого заместителя начальника Центрального регионального Центра МЧС России. Решение было принято спустя месяц после крупного пожара в Новохопёрском психоневрологическом диспансере, тогда погибли 23 человека. К действиям сотрудников МЧС никаких претензий не было, по оценке федерального руководства, воронежские спасатели сработали оперативно и профессионально.

Выборы губернатора Иркутской области состоятся в единый день голосования — 13 сентября 2020 года.

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