Киев, , 15:17 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в течение года ищет с ним встречу для урегулирования конфликта между странами.

Об этом он заявил на пресс-конференции 20 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский заявил, что в принципе готов к этой «фундаментальной встрече», но если стороны подпишут на ней меморандум, касающийся всех спорных вопросов

«И ситуации безопасности, и уважения к истории, к языку», — уточнил президент Украины.

Он также выразил мнение, что в ближайшее время вопрос будет решен, а пока что Венгрия «блокирует членство Украины и в ЕС, и в НАТО».

ИА REGNUM напоминает, что отношения между Киевом и Будапештом резко испортились при президенте Порошенко, после принятия на Украине закона об образовании. Венгрия считает, что этот документ серьезно ущемляет права тысяч этнических венгров, живущих в Закарпатье Украины. В рамках конфликта Венгрия действительно блокировала ряд связанных с Украиной инициатив в рамках сотрудничества с НАТО и ЕС.