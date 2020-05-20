Киев, , 14:41 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он «чувствует», как Россия не хочет обсуждать вопрос принадлежности Крыма.

Об этом он сообщил на пресс-конференции сегодня, 20 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский заявил, что пытался поднять вопрос Крыма перед президентом России Владимиром Путиным в рамках переговоров в «нормандском формате» в Париже в декабре прошлого года, но безуспешно.

«И честно, я сказал это Путину… я чувствую, что Россия не хочет оговаривать этот вопрос. Но мы помним, что это наша с вами земля», — заявил президент Украины.

Зеленский заявил, что лично он «всегда поднимает этот вопрос» при встречах с западными партнерами, но признал, что существующих площадок и форматов может быть недостаточно, чтобы успешно «говорить о Крыме».