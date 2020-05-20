Москва, 20 мая 2020, 15:25 — REGNUM Стенограмма выступления профессора кафедры конституционного и международного права Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ), доктора юридических наук Елены Викторовны Сафроновой на круглом столе «Почему нельзя создавать единый электронный регистр населения» в ИА REGNUM 19 мая 2020 года.
Добрый день, дорогие коллеги!
Позвольте высказать свои соображения, касающиеся обсуждаемого законопроекта №759 897−7 «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации». Не могу не поддержать хорошо аргументированное экспертное заключение Анны Викторовны Швабауэр (см. «Законопроект о едином регистре — угроза личной и национальной безопасности»). Изучение законопроекта и политической ситуацией вокруг его принятия оставляют без ответа ряд вопросов.
1. Политические
Во-первых, чем оправдано спешное обсуждение и принятие законопроекта «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации», непосредственно касающегося прав и свобод каждого гражданина РФ, до принятия поправок к Конституции РФ и в условиях, когда приоритетное значение имеют проекты, направленные на преодоление последствий распространения коронавирусной инфекции, без учета экспертного мнения и широкого обсуждения?
Во-вторых, совсем не понятна цель законопроекта. Цель — это результат, на который преднамеренно направлен процесс (в данном случае правовое регулирование).
Получается, что целью создания регистра становится сам регистр.
2. Правовые
Во-первых, обращает на себя внимание несоответствие законопроекта Конституции РФ и федеральному законодательству. Прежде всего, законопроект противоречит статье 24 Конституции РФ:
В законопроекте ничего не говорится ни об учёте мнения, ни о согласии физических лиц, сведения о которых будут собираться в Единый федеральный информационный регистр. Неясен и механизм ознакомления лиц с вносимыми данными. Явное противоречие наблюдается и с частями 3 и 4 статьи 5
Анализируемый законопроект, напротив, исходит из идеи объединения.
Так, статья 7 «Сведения о физических лицах, включаемые в федеральный ресурс о населении» и статья 10 «Органы и организации, осуществляющие представление сведений для формирования и ведения федерального ресурса о населении законопроекта определяют обширность охвата самых разнообразных персональных данных человека, сведений о физическом лице» говорят об обязанности многочисленных органов, перечисленных в статье 10, по аккумулированию широчайшего перечня сведений
Во-вторых, в законопроекте не прописан механизм истребования гражданами права доступа к записи в регистре о себе, например, для исправления недостоверной информации.
В-третьих, возникает вопрос: почему оператором разнородного регистра становится Федеральная налоговая служба?
3. Вопросы безопасности
Широкий перечень лиц, получающих доступ к персональным данным, ставит под угрозу защиту данных. Об их утечке мы постоянно слышим из средств массовой информации, и эта угроза не беспочвенна. Законопроект не предусматривает специфических гарантий защиты персональных данных, а угроза распространения собранных сведений посягает и на частные и на публичные интересы Российской Федерации.
4. Метафизические
По статистике Института социологии РАН, 79% граждан Российской Федерации относят себя к православным (эти данные подтверждаются и известным американским исследовательским центром Pew). Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в своем выступлении в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) 2 октября 2007 года подчеркнул:
Авторы законопроекта не могли не знать, что идея замены имени цифровым обозначением-идентификатором вызывает многочисленные и вполне обоснованные (не только религиозно) протесты.
На Архиерейском Соборе Русской православной церкви 2013 года был принят документ «Позиция Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки персональных данных», в котором, в частности, говорится:
Согласно же части 8 статьи 8 законопроекта:
Разработчики законопроекта явно игнорируют мнение православной общественности.
Таким образом, я разделяю мнение, что законопроект № 759 897−7 «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации» нарушает нормы Конституции РФ, федеральных законов РФ, игнорирует позицию Русской православной церкви, представляет собой угрозу личной безопасности граждан и безопасности Российской Федерации в целом.
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