Президент России Владимир Путин проводит совещание по агропромышленному комплексу.

В марте 2020 года правительство России приняло стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса страны на период до 2030 года. Здесь обозначено 7 стратегических целей. В частности, речь идёт об увеличении инвестиций в АПК и рыбохозяйственной комплекс, а также о создании высокопроизводительного экспортоориентированного сектора. К 2030 году индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства должен увеличиться практически на треть, валовая добавленная стоимость, создаваемая в сельском хозяйстве, — почти в два раза и может составить до 7 трлн рублей.

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