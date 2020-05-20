Патрушев рассказал о рисках снижения урожайности в регионах России
В Краснодарском и Ставропольском краях в 2020 году может произойти значительное снижение урожайности из-за неблагоприятных погодных условий. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 мая заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на совещании с президентом России Владимиром Путиным о ситуации в сельском хозяйстве.
«В настоящий момент ключевая задача нашей отрасли — в штатном режиме провести весенние полевые работы. При этом в связи с непростыми погодными условиями в зимне-весенний период в ряде субъектов ухудшилось состояние озимых культур», — заявил Патрушев.
Патрушев допустил рост цен на продовольствие
Перебоев с поставками продовольствия в регионах России не наблюдается, а цены поддерживаются на сравнительно невысоком уровне. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 мая заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на совещании о ситуации в сельском хозяйстве.
«Однако следует понимать, что в связи со сложившейся ситуацией производственные затраты у аграриев возросли, а работать в убыток они не могут. Поэтому мы допускаем определённые корректировки цен», — указал он.
Путин: Россия полностью обеспечивает себя основным продовольствием
Потребности России в основных продуктах питания в полной мере удовлетворены своими силами. Об этом 20 мая заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по агропромышленному комплексу.
Сельское хозяйство меньше пострадало от ограничительных мер — Путин
Агропромышленный комплекс и пищевая промышленность России пострадали от ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса сравнительно меньше, чем многие другие отрасли. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в сельском хозяйстве.
«По мнению экспертов, сельское хозяйство и пищевая промышленность оказались в меньшей степени затронутыми ограничениями из-за эпидемии коронавируса, чем другие отрасли экономики. Однако и здесь есть риски снижения доходов, увеличения производственных затрат», — заявил Путин.
Россия в полном объеме обеспечивает себя основными продуктами питания — Путин
За последние годы российский АПК набрал высокие, опережающие темпы. И укрепляет свои позиции как современная высокотехнологичная отрасль с хорошим потенциалом качественного роста, — заявил на совещании президент России Владимир Путин.
Прогноз по сбору зерновых в России остаётся высоким — Путин
Сбор зерновых в России шесть лет подряд превышал 100 млн тонн, и в 2020 году этот показатель также покажет хороший уровень. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в сельском хозяйстве.
«Сбор зерновых в России шесть лет подряд превышает 100 млн тонн. В этом году у нас также хорошие виды на урожай», — заявил Путин.
ФАС России не фиксирует существенного повышения цен на хлеб
Существенного повышения цен на хлеб и хлебобулочные изделия в России не наблюдается, основные позиции вовсе не растут в цене. Об этом заявил 20 мая замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Андрей Цариковский в ходе онлайн-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».
В ходе совещания президент России Владимир Путин призвал повышать конкурентоспособность российской сельхозпродукции.