Киев, , 14:11 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что сменит ряд губернаторов после стабилизации ситуации с коронавирусом в стране.

Об этом он заявил на пресс-конференции 20 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Что касается губернаторов, все выводы по ним — после того, как мы закончим с COVID-19… сразу же будут решительные шаги. Сейчас нельзя», — сказал президент.

Он не стал уточнять, к кому из чиновников есть наибольшие претензии, но похвалил губернатора наиболее проблемной в отношении коровируса Черновицкой области.

«Инфекция нам показывает, какие заболевания есть и в государственном аппарате», — резюмировал Зеленский, добавив, что перезагружаться будут кадры и в районных администрациях.