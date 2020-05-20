Минск, , 14:11 — REGNUM Решением Центризбиркома Беларуси зарегистрировано 15 инициативных групп по сбору подписей за выдвижение кандидатами в президенты республики. Всего было принято 55 заявок от потенциальных претендентов на высший государственный пост.

После сбора инициативными группами не менее 100 тысяч подписей, достоверность которых проверит Центризбирком, состоится официальная регистрация кандидатов в президенты. Процедура регистрации состоится с 5 по 14 июля. Основным днём голосования назначена дата 9 августа.

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Пока что Центризбирком разрешил собирать подписи за выдвижение 15 «кандидатов в кандидаты». Среди них нет ни одного сторонника России. Основным считается Александр Лукашенко, бессменно занимающий президентское кресло с первых президентских выборов (1994 года).

Его основными соперниками считаются бывший глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший руководитель минского «Парка высоких технологий» Валерий Цепкало. На случай самоотводов предусмотрено участие лидера Либерально демократической партии Олега Гайдукевича, унаследовавшего партию и роль в таких кампаниях от своего отца.

Глава ЦИК Лидия Ермошина, назначенная на эту должность Александром Лукашенко в 1996 году, зарегистрировала также инициативные группы представителей прозападной оппозиции, а также неизвестных широкой общественности мастера татуировок, фермера и прочих специалистов.

В частности, госрегистрацию прошли инициативные группы Андрея Дмитриева, Ольги Ковальковой, Николая Козлова, Анны Канопацкой, Сергея Черечня, Юрия Губаревича, Владимира Непомнящих, Юрия Ганцевича, Натальи Кисель, Александра Таболича и Светланы Тихановской.

До 4 июля им необходимо предоставить в Центризбирком анкету, декларацию о доходах и другие документы. Недостоверность сведений в этих документах, равно как и менее 100 тысяч собранных подписей за выдвижение могут стать основаниями для лишения претендентов на президентский пост статуса кандидата в президенты.

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