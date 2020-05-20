Киев, , 14:04 — REGNUM Коронавирус показал, что медицинская реформа, внедренная на Украине прошлой властью, не удалась, заявил на пресс-конференции 20 мая президент страны Владимир Зеленский.

Он признал, что в реформе, разработанной министром здравоохранения при президенте Порошенко Ульяной Супрун, есть некоторые «нормальные вещи», но в итоге перед коронавирусом Украина оказалась «просто медицински голой».

«Это неправильная реформа… неразумная… не для людей и точно не для врачей. Поэтому ее надо пересматривать», — заявил президент.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 апреля на Украине формально начался второй этап медицинской реформы и ряд больниц сразу же остались без финансирования, что спровоцировало масштабные протесты медиков. Еще в апреле Зеленский пообещал, что власти будут пересматривать реформу и дал соответствующее поручение правительству.