Москва, , 14:00 — REGNUM В Москве приступил к работе «Институт международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ». Свидетельство о регистрации выдано Минюстом России 29 апреля 2020 года.

Возглавила Институт Панина Елена Владимировна — известный российский политик, член Комитета по международным делам Госдумы РФ (фракция «Единая Россия»), председатель Московской конфедерации промышленников и предпринимателей, доктор экономических наук, профессор.

РУССТРАТ создан в целях выработки стратегических подходов к внешней политике России, совместимых с ее геополитическими и экономическими интересами, в том числе посредством проведения научных и исследовательских разработок, содействия в формировании политических и экономических стратегий России на международной арене.

РУССТРАТ будет способствовать формированию международной политики России, международных экономических связей, развитию публичной дипломатии, осуществлению политики экономического взаимодействия России в глобальном масштабе для повышения страновой конкурентоспособности и развития международной кооперации.

Для реализации поставленных целей РУССТРАТ будет проводить анализ глобальных процессов в сфере международной политики и международных экономических отношений, заниматься среднесрочным и долгосрочным планированием, международным научным сотрудничеством.