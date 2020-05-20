Киев, , 14:01 — REGNUM Верховная рада Украины отменила заседания на ближайшие два дня из-за угрозы коронавируса, сообщил 20 мая парламентский телеканал «Рада».

Соответствующее предложение комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной рады поддержали 311 депутатов.

Отмечается, что 21 и 22 мая парламент Украины будет работать только в режиме комитетов.

Данное решение связано с новостью о заражении коронавирусом одного из депутатов фракции «Батькивщина».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вся фракция «Батькивщина» в полном составе покинула зал заседаний для проведения тестирования на коронавирус.

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