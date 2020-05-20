Киев, , 13:34 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая поглумился над обсуждаемыми сейчас изменениями в Конституцию России.

В частности, рассуждая о своих отношениях с принадлежащими олигархам центральными украинскими СМИ, Зеленский констатировал, что у него нет «теплой ванны».

После чего он перешел на русский язык и проговорил с характерной передразнивающей интонацией:

«Когда вы увидите, что на всех каналах будут говорить — наш кормчий, товарищ Зеленский, смог в пятилетку… вот дать бы ему изменить Конституцию — и еще лет 20 поработать…».

По его словам, в случае такого поворота событий для Украины «пиши пропало».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня СМИ сообщили, что в Кремле рассматривают возможность провести голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня.

Ранее на сегодняшней пресс-конференции Зеленский заявлял, что Украина обречена договариваться с Россией, и он готов, в том числе, к прямым переговорам с президентом Владимиром Путиным.