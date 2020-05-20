20 мая 2020 | Время чтения 8 мин

Президенты США, которые показывают себя на посту так же, как Трамп, на второй срок не избираются. Безусловно, нынешняя эпоха едва ли может считаться обычной, поэтому в президентскую гонку могут вмешаться неожиданные обстоятельства. Если же этого не произойдет, можно с уверенностью сказать, что Трампу как президенту конец.

Александр Белов, , 14:05 — REGNUM Дональду Трампу удалось победить в президентской гонке 2016 года отчасти потому, что он один среди претендентов на кресло главы Белого дома смог увидеть ту пропасть, которая разверзлась между самодовольными элитами и подавляющим большинством американских граждан, чувствовавших, что элиты давно их предали и ведут страну не туда. Тем не менее еще одним фактором было то, что правление прежнего президента Барака Обамы в целом считалось относительным провалом, поскольку эффективность президента на его посту играет важнейшую роль на следующих выборах.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Именно поэтому Трампа, скорее всего, на выборах в ноябре ждет поражение. Из-за того, как он показал себя на посту главы Белого дома, большинство американских избирателей не захотят снова отдавать за него голос, что бы он ни провозглашал. Таких президентов, как Трамп, обычно не переизбирают, пишет Роберт Мерри в статье, опубликованной 20 мая в The American Conservative.

Сторонники бывшего магната и телеведущего, безусловно, не поверят в такое предсказание. В своем неверии они будут указывать на активность тех, кто следует за Трампом, и пассивность его оппозиции. Безусловно, бывший вице-президент США Джо Байден, который считается основным претендентом на пост главы Белого дома от Демократической партии и сидит в своем подвале в штате Делавэр, создаёт довольно беспомощное впечатление. Тем не менее, как показывает практика, избиратель чаще всего ориентируется на успехи и неуспехи действующего президента, которые можно определить довольно четко, тогда как говорить о том, каким бы был претендент на этот пост, в лучшем случае занятие неблагодарное.

Нет также сомнений в том, что позиции Трампа в целом довольно надежны — его поддерживает 43% граждан страны, которые, как отмечает автор, готовы закрыть глаза на всё, что делает или говорит глава Белого дома, пока он продолжает свои нападки на опостылевшие элиты.

Тем не менее выборы президента не зависят от уже имеющейся у главы страны электоральной базы. Для переизбрания необходимо, чтобы президент наращивал эту базу и создавал правящую коалицию, привлекая к себе своими достижениями новых сторонников. После его избрания в 1968 году Ричард Никсон, которого также до выборов поддерживали 43% избирателей, сумел переманить на сторону своей партии большую часть избирателей Джорджа Уоллеса — почти 14% голосов. В результате он смог добиться сокрушительной победы на выборах 1972 года. Таким же образом после своего избрания Рональд Рейган сумел переманить на свою сторону так называемых рентгеновских демократов, благодаря которым он смог не только провести нужные ему законодательные инициативы, но одержать уверенную победу на выборах 1984 года.

Кроме того, можно обратиться к примеру Билла Клинтона, которого также поддерживали 43% избирателей после его победы против действующего президента Джорджа Буша — старшего и Росса Перо, за которого выступали 19% избирателей. На промежуточных выборах 1994 года Клинтона ожидало поражение, вызванное далеко не блестящим правлением в течение первых двух лет нахождения его в Белом доме. После этого он сумел удачным образом скорректировать свой курс и захватить часть избирателей Перо. Таким образом ему удалось расширить свою базу поддержки во время правления и быть избранным на второй срок.

Трамп доказал, что он не способен осуществлять такую корректировку своего курса. Он не может даже заставить себя поговорить с теми гражданами США, которые могут в целом откликнуться на его политику. Он готов говорить только со своей базой поддержки. В политике слова стоят мало, и еще меньше они стоят, если исходят от такого эгоцентричного хвастуна, как Трамп. В конечном счете его успех или поражение будут зависеть от того, чего он смог добиться на посту главы Белого дома. А добился он немного.

Добился ли он крупного внутриполитического успеха, подобно Рейгану, вдохнувшего новую жизнь в экономику и спасшего систему социального обеспечения от банкротства? Или как Клинтон, который способствовал принятию основного закона о реформе программы общественного благосостояния? Нет. Может ли он взять на себя ответственность за крупное внешнеполитическое достижение, такое как китайская инициатива Никсона или победа Буша-старшего в войне в Персидском заливе? Нет.

А как же его основные предвыборные обещания 2016 года. Выполнил ли он их?

Что касается иммиграции, то Трамп заставил упирающийся истеблишмент в 2016 году поднять этот вопрос. Он позиционировал себя в качестве президента, готового вырабатывать и продвигать всеобъемлющий новый подход к этой проблеме. Тем не менее он упустил эту возможность, и эта нерешенная проблема теперь вызывает больше гражданских разногласий, чем когда-либо.

Для нормального президента эта проблема стала бы приоритетной задачей, для решения которой потребовалось бы применить хитрость, политическую маневренность, креативность, умение вести переговоры и проявить готовность пойти на окончательный компромисс. Он сделал шаг в правильном направлении, когда хотел предоставить законный статус большей части из тех 3,6 млн так называемых мечтателей — мигрантов, привезённых в США не по их воле в несовершеннолетнем возрасте. В обмен на это Трамп предлагал ввести более жесткие меры по сокращению незаконной миграции и проведению масштабной реформы в области законной миграции, в том числе прекращение цепной миграции (когда мигрант вывозит в страну остальных членов своей семьи) и миграционных лотерей. В рамках этих изменений США начали бы, в частности, привлекать к себе таких мигрантов, которые доказали наличие у них навыков, нужных стране в данный момент.

Когда стало очевидно, что демократы в Конгрессе не пойдут на это предложение, Трамп от этой идеи отказался. Тем не менее граждане США могли бы поддержать этот шаг президента, особенно после того, как он заявил о возможности ускорения процесса предоставления гражданства мигрантам, члены семей которых уже являются гражданами США. Таким образом политика цепной миграции могла бы остаться в силе еще не один год. В целом это была бы довольно умеренная программа. Только Трамп так и не предложил ее американскому народу. Он не обратился к людям, которые могли бы встать на его сторону. Уже привычным образом он стал говорить со своей электоральной базой, причем таким языком, который был точно направлен на то, чтобы оскорбить людей, которые могли укрепить его позицию по этому вопросу. Без возможности нарастить базу своей поддержки посредством эффективной и обширной коммуникации ни одна концепция, какой бы она ни была, не сможет получить распространение. Иными словами, Трампом была упущена, вероятно, громаднейшая возможность.

Можно обратиться к его позиции по отношению к безрассудному вмешательству США в ближневосточную дипломатию, в том числе по вопросу войн с целью смены режимов в странах региона, которые привели к его дестабилизации и отвлекли внимание Вашингтона от более важных внешнеполитических вызовов, прежде всего от Китая. Каковы достижения Трампа в этой области? Так, он занял более воинственную позицию по отношению к Ирану, в результате чего между США и Исламской Республикой может произойти вооруженное столкновение, наподобие тех, против которых он выступил во время президентской кампании. Он доказал свою неспособность вывести американских военных даже из Афганистана — страны, которая уже не играет для США никакой роли. Кроме того, благодаря Трампу США стали соучастниками жестокой войны Саудовской Аравии в Йемене.

Затем не стоит забывать о том, как администрация Трампа встретила пандемию коронавирусной инфекции. На сегодняшний день именно этот вопрос является ключевым в большинстве дебатов. По большому счёту ответ на этот вопрос зависит от политической позиции отвечающего: сторонники Трампа до небес превозносят эффективность принимаемых им мер, тогда как его политические противники не видят ничего, кроме некомпетентности главы Белого дома. Тем не менее если посмотреть на ситуацию глазами простых избирателей, выйдет далеко не радужная картина. Разве Трамп своевременно понял суть кризиса? Были его меры решительными? Придерживался ли он единой линии в принимаемых мерах и заявлениях? Вел ли он себя таким образом, чтобы добиться спокойствия и единства нации? Была ли его риторика мягкой и отзывчивой в критические моменты? Ответ на все эти вопросы будет отрицательным.

Президенты, которые так себя показывают, на второй срок не избираются. Безусловно, в нынешнюю президентскую гонку могут вмешаться неожиданные обстоятельства. Из-за непростого характера нынешней эпохи результаты выборов могут оказаться далеко не такими, какими можно было бы ожидать в нормальных условиях. Более того, автор отмечает, что он может быть попросту неправ в своем анализе. Тем не менее, если этих чрезвычайных ситуаций не произойдет — а их вероятность невелика, — шансы на переизбрание Трампа на второй срок невелики.