Иркутск, , 13:15 — REGNUM Скандал на сессии Законодательного Собрания Иркутской области. После ухода с поста мэра Иркутска, карьера Дмитрия Берникова, назначенного недавно врио первого вице-губернатора Приангарья, явно не задалась: 12 мая 2020 г. он был освобождён от исполнения полномочий секретаря Иркутского городского местного отделения партии «Единая Россия», а сегодня, 20 мая депутаты местного парламента не утвердили его в новой должности.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, «против» было отдано 27 голосов, «за» — всего пять, и ещё пять парламентариев воздержались от голосования. Любопытно, что врио губернатора области Игорь Кобзев перед голосованием демонстративно покинул зал заседания.

«Фактически произошел закат политической карьеры бывшего мэра Иркутска Дмитрия Бердникова», — пишет канал Ангара.

Как уже сообщало иИА REGNUM, в середине марта 2020 г. мэр Иркутска Дмитрий Бердников ушёл в отставку в связи с переходом на работу в аппарат губернатора Иркутской области. Полномочия Бердникова, занимавшего пост главы Иркутска с 2015 года, заканчивались 27 марта 2020 года.

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