Подгорица, , 13:15 — REGNUM Нынешняя ситуация в Черногории «хуже, чем когда бы то ни было в истории», а ее президент Мило Джуканович делает все для того, чтобы в стране не осталось сербов и Сербской православной церкви. Об этом заявил патриарх Сербский Ириней 20 мая после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.

«Такого не было во времена Оттоманской империи и в годы коммунизма, тогда церковь уважали больше», — привёл телеканал РТС высказывание патриарха Иринея с совместной с Вучичем пресс-конференции по итогам их встречи.

По словам патриарха, черногорское руководство пытается применить метод, который ранее в истории применяли усташи в Хорватии. Этот метод сводится к изгнанию сербского народа и уничтожению Сербской православной церкви на территории государства, отметил он, добавив, что конечной целью черногорского режима является создание новой черногорской нации, которая должна «вытеснить все сербское».

Патриарх Ириней попросил президента Вучича защитить сербский народ в Черногории, который проживает там испокон веков, а также Сербскую православную церковь и ее святыни. При этом он отметил, что сербская церковь уважает черногорское государство и никогда никто из ее представителей не сказал о нем «ни одного плохого слова».

Александр Вучич со своей стороны отметил, что он понимает позицию Сербской православной церкви, но Сербия должна действовать предельно осторожно.

«Мы должны действовать осторожно, потому что мы не хотим делать им (черногорскому руководству) то, что они делают нам», — сказал президент Сербии.

Вучич напомнил слова министра иностранных дел Черногории о якобы вмешательстве Белграда во внутренние дела Подгорицы. По мнению сербского президента, это Подгорица напрямую вмешалась во внутренние дела Белграда, признав независимость Косово и Метохии.

«Для нас особо интересен тот факт, что политика вмешивается во внутреннее церковное устройство, даже учреждает новую церковь. Так как мы этого не делаем, мы не считаем, что Черногории стоит делать что-то подобное», — заявил Вучич.

Вучич отметил, что Сербия будет использовать все правовые средства с целью доказать международному сообществу, что «кто-то в Черногории пытается создать новую церковь», которая должна стереть следы сербского присутствия на территории этой страны. Президент Сербии добавил, что почти 30% населения Черногории составляют сербы, которые не участвуют в управлении страной и не могут реализовывать свои права и влиять на политические процессы.

Напомним, что конфликт вокруг Сербской православной церкви в Черногории вновь обострился после того, как 12 мая власти страны задержали епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и еще семерых священников. Полиция винит священнослужителей в том, что они, собрав граждан на крестный ход, создали ситуацию, которая угрожает здоровью и жизни населения в условиях борьбы с эпидемией коронавируса.