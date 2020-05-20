Киев, , 13:08 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский считает, что он «всем» отличается от своего предшественника Петра Порошенко.

Об этом он заявил на пресс-конференции 20 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский подчеркнул, что «не так красиво» общается по-украински, как Порошенко.

«Но я уважаю эту страну, уважаю граждан Украины, уважаю украинский язык, уважаю каждого», — сказал президент.

Он отметил, что считает себя «честным и порядочным» человеком, который болеет за эту страну.

ИА REGNUM напоминает, что ранее, отвечая на другой вопрос на этой же пресс-конференции, Зеленский заявил, что «приговор Порошенко еще впереди», и также отметил, что предыдущая власть так руководила страной, «что их ждет очень много разных приключений и разных приговоров».