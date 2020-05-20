Киев, , 12:43 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский доволен работой нового премьер-министра Дениса Шмыгаля, который занял этот пост в начале марта.

Об этом он сказал на пресс-конференции 20 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский подчеркнул, что у него лично замечаний к Шмыгалю нет, и напомнил, что в начале своей работы на посту вообще не знал нынешнего премьера.

«Мы боремся вместе с COVID-19, и я вижу, что как минимум в этом направлении, мы мастера спорта», — сказал он.

При этом президент подчеркнул, что кадровые перестановки в правительстве Украины возможны в любой момент, потому что «стабильности в мире нет, а кризис — есть».

ИА REGNUM напоминает, что Денис Шмыгаль возглавил правительство Украины в марте нынешнего года. До назначения в кабмин он некоторое время занимал пост главы госадминистрации Ивано-Франковской области страны, а до этого не был известен и не занимал сколько-нибудь заметных должностей.