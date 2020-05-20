20 мая 2020 | Время чтения 5 мин

Анатолий Кошкин, , 12:43 — REGNUM Упоминание в опубликованной МИД Японии «Синей книге по дипломатии» Курильских островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Плоские (Хабомаи) как территорий, на которые «распространяется суверенитет Японии», я бы даже приветствовал. Нет, конечно, приветствовал бы не необоснованные притязания на наши земли, а четкое объявление о прекращении вводящих в заблуждение российский и японский народы политических и дипломатических манипуляций, призванных якобы найти некий компромисс, «ничью» в давно решенном вопросе о территориальном размежевании двух стран. Ибо как можно продолжать какие-либо переговоры, если партнер, не выдвигая разумных юридических и иных доводов, просто повторяет, как мантру, одно и то же: «Отдайте исконные японские территории!»

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом японское правительство не желает рассматривать доводы другой стороны о том, что Курилы — это никакие не «исконные японские территории». Что после отторжения от России Южного Сахалина Япония потеряла право владеть островами Тисима (Курильскими). Что Советский Союз не «захватывал» Курилы, а включил их в состав своего государства по согласованию с союзными державами. И что японское правительство признало исключение из состава своего государства всех Курильских островов при подписании Акта о капитуляции, в Сан-Францисском мирном договоре, а также при согласии с Уставом ООН при вступлении в эту международную организацию. То есть Москва имеет твердую юридическую базу для законного владения всеми Курильскими островами, а Токио лишь ни чем не подтвержденные выдумки МИД Японии о том, что-де, подписывая эти документы, японские правительства якобы исходили из того, что в понятие Курильские острова южная их часть не входит. А для того, чтобы обойти закрепленный в Сан-Францисском договоре отказ Японии от островов Тисима, японский МИД, будучи не вправе использовать понятие «южные Тисима», придумал несуразный термин «северные территории». И вопреки логике, истории, географии, административным документам и фотографиям довоенных и военных времен ничтоже сумняшеся утверждает, что южные Тисима-Курилы это, оказывается, вовсе и не Тисима, от которых японцы отказались, а… «продолжение Хоккайдо». С таким же «успехом» можно утверждать, например, что Аляска — это продолжение Чукотки.

И на «основании» подобных «доводов» японское правительство смогло навязать Москве бесконечную тяжбу по поводу принадлежности Курил. При этом Токио в последнее время пытается апеллировать к волюнтаристскому обещанию Никиты Хрущева о «передаче» в качестве жеста доброй воли Малой Курильской гряды — Шикотан и Плоские-Хабомаи — в наивном расчете на вечные «мир и дружбу» с Японией. Удивительно, что эти расчеты «дипломат Хрущев» делал в разгар холодной войны, когда Япония уже всеми узами была пристегнута к американской военной машине и рассматривалась в Вашингтоне и Пентагоне как «непотопляемый авианосец», нацеленный на СССР и КНР.

Удивительно и то, что президент РФ Владимир Путин долгое время соглашался «решать вопрос» о Курилах именно на основе «хрущевского компромисса», не обращая внимания на то, что обещание взбалмошного и недальновидного советского лидера было им самим в январе 1960 года фактически дезавуировано как ответ на новое соглашение Японии с США о военном союзе против СССР. Ибо допустить мысль о том, что президент просто не знал об этом важном демарше советского правительства, не могу.

Итак, точки над «i» вновь расставлены. Вот что пишет не без удовлетворения влиятельная японская газета «Хоккайдо симбун»: «Касательно проблемы северных территорий, включающей в себя японско-российские переговоры по заключению мирного договора, в документе («Синей книге по дипломатии» — А.К.) сказано, что «мирный договор может быть подписан после разрешения вопроса о принадлежности четырех северных островов. Таким образом, в докладе зафиксирована базовая позиция на то, что объектом переговоров должны стать все четыре острова. В прошлогодней версии «Синей книги» (2019 год) такое положение отсутствовало.

Кроме того, в том, что касается японской правовой позиции о принадлежности северных территорий, в нынешней «Синей книге» было отмечено, что «на острова распространяется суверенитет нашей страны».

Лично я плохо представляю, как после обнародования на весь мир этих несуразных «требований» суверенная РФ может продолжать вести переговоры о Курилах с японскими премьером и министром иностранных дел. Да еще переговоры закулисные, проходящие, по сути, в тайне от народа, который, видя территориальные уступки последних лет, потребовал внести соответствующий запрет даже на обсуждение притязаний иностранных государств на российские земли в Основной закон — Конституцию Российской Федерации.

И еще. Представители российской высшей власти подчас дают понять, что вынужденно ведут тяжбу по Курильским островам в заботе о народном благе, в расчете на немалую экономическую помощь, которую «благодарная Япония» якобы готова оказать нашей стране, получив желанные острова и омывающие их богатейшие воды. Такие наивные расчеты существовали и у Горбачева и Ельцина, склонявшихся выставить на торги Курильские острова и населяющих их людей. Подчас ситуация была критическая. Разоблачая пробравшихся в руководство МИД России уже подготовивших подписание Ельциным соглашения с японским правительством о сдаче Курил в обмен на экономическую помощь «дипломатов-демократов», видные российские ученые в Открытом письме разъясняли первому президенту России накануне его официального визита в Японию в сентябре 1992 года:

«Глубоким заблуждением, навязанным руководству нашей страны японской пропагандой, является мысль, будто территориальные уступки или же обещания уступок в будущем (вроде «пятиэтажного плана решения территориального вопроса» или признания «потенциального суверенитета Японии» над спорными островами) приведут к тому, что на нашу страну прольются обильные «иеновые дожди»: японские банки и предпринимательские фирмы не подчиняются токийским политикам и дипломатам и никогда не пойдут на альтруистические, благотворительные финансовые и экономические операции. Зато в политическом мире Японии в случае уступок японским территориальным домогательствам наверняка активизируются реваншистские силы, выступающие не только с притязаниями на четыре южных острова, но и на все Курильские острова и даже на Южный Сахалин. Вот почему путь каких бы то ни было уступок необоснованным и незаконным японским территориальным требованиям — это недальновидный путь».

Тогда призыв к благоразумию был услышан — Ельцин скоропалительно, за три дня до вылета, отменил свой визит в Японию, где уже с нетерпением ждали вожделенные «северные территории».

Хотелось бы верить, что и в нынешних российских властных кругах, наконец-то, осознают бесперспективность и опасность продолжения похожих на сговор за спиной народа закулисных переговоров о Курильских островах и встанут на путь защиты территориальной целостности и суверенитета России не на словах, а на деле. Поддержка народа в этом вопросе у властей полная.

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