Москва, , 12:42 — REGNUM

Проведение Парада Победы 24 июня стало бы яркой данью памяти нашим предкам, которые в 1945 году провели первый парад именно в этот день, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 20 мая, комментируя информацию о возможных сроках проведения перенесенных с 9 мая торжественных мероприятий.

Ранее РБК со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что и Парад Победы, и голосование по поправкам в Конституцию могут пройти в один и тот же день, 24 июня. Если эпидемиологическая ситуация не позволит провести парад в этот день, то он, по тем же данным, может состояться 3 сентября.

«В проведении Парада Победы 24 июня есть немалый смысл. Это была бы яркая дань памяти нашим предкам, которые в 1945 году провели Парад Победы именно в этот день.

Но почему в 1945 году парад был проведен именно 24 июня? Рядом трагическая дата 22 июня, и, на первый взгляд, можно было бы провести парад в этот день. Таким образом в прямом противопоставлении можно было продемонстрировать, что 22 июня 1945 года Западу противостоит другая страна — реальная мировая держава, которая не только разгромила гитлеровскую Германию, но и одержала победу над совокупным Западом, хотя формально ведущие западные государства, Великобритания и США, являлись союзниками СССР. Тем не менее, принято было другое решение, и здесь, думаю, на первом месте была не степень готовности парадных колонн, а сильнейшая боль, связанная с 22 июня.

Что же представляет собой дата 24 июня в истории? 24 июня по новому стилю началось вторжение в Российскую Империю войск Наполеона. Это неблизкая привязка, но, согласитесь, возможная, тем более что как в 1941 году, так и в 1812-м в поход на нашу страну шла почти вся объединённая Европа — только диктаторы у неё были разные по национальности.

Следующая историческая привязка связана с масонами: 24 июня 1717 года была образована Первая великая ложа Англии. В 1945 году в конце мая — начале июня руководству СССР стал известен подготовленный англичанами план «Немыслимое», в соответствии с которым предполагалось отбросить Красную Армию из центра Европы к советско-польской границе. Главным заказчиком разработки операции «Немыслимое» был английский премьер-министр Уинстон Черчилль, масон с 1901 года. Проведением парада именно 24 июня И. В. Сталин вполне мог давать понять Черчиллю, что он не только понимает, с кем действительно воевал СССР в 1941 — 1945 годах, но что и самые последние враждебные советской стране планы масонов ему известны.