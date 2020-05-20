Москва, , 12:39 — REGNUM Совфед на заседании одобрил закон, разрешающий проводить голосование на выборах в общественных местах, включая дворы и улицы, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая.

Законом предусматривается возможность проведения голосования, в том числе досрочного, вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для его проведения. В частности, отмечает комитет Совфеда по конституционному законодательству, голосование возможно на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах.

Порядок и сроки голосования будут устанавливаться Центральной избирательной комиссией РФ (ЦИК).

Также закон разрешает дистанционное голосование, в том числе и по почте.

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