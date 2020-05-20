Киев, , 12:30 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не отрицает возможность баллотироваться на второй срок. Об этом он заявил 20 мая в ходе итоговой пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства.

«Как скажет народ Украины. Я думаю, что любой президент, который имеет 10−15−16% на начало избирательной кампании, не имеет права идти в президенты Украины», — рассказал он.

Зеленский отметил, что работа президентом — тяжёлая и неблагодарная, но если его поддержит народ Украины, то он будет думать насчёт избрания на второй срок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины заявил о «кадровом голоде» в стране и отсутствии профессионалов с незапятнанной репутацией.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина переживает острый «кадровый голод» — Зеленский