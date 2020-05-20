Тбилиси, , 12:29 — REGNUM О санкциях против Иванишвили и его правительства с американским сенатором Тэдом Крузом договорился лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили. Об этом сам Нателашвили сообщил в эфире телекомпании «Мтавари архи», беседуя с ведущим программы «Главные акценты» Никой Гварамия.

По словам Шалвы Нателашвили, он находился в Вашингтоне с визитом в ноябре прошлого года, где 20 ноября и состоялась его встреча с Крузом и где лидер грузинских лейбористов рассказал американскому законодателю о незаконных связях неформального правителя Грузии с российским империализмом и иранскими властями.

«Это была наша последняя встреча, и господин Круз просил меня передать грузинскому народу, что он поддержит нас в борьбе против нашего антинародного правительства», — заявил Шалва Нателашвили.

По его информации, несколько часов назад письмо Круза зарегистрировали в администрации госсекретаря Майка Помпео и в управлении иностранными активами минфина США.

«Уже несколько часов Иванишвили и его правительство официально являются кандидатами на санкции со стороны США, с тяжелейшими обвинениями в незаконных связях с российским империализмом и иранским режимом и в развале правления в Грузии», — гордо заявил Нателашвили.

Он подчеркнул, что партия, на лидера которой будут наложены санкции победить на выборах не сможет, так как сделать это ей никто не позволит. Поэтому призвал всех сторонников «Грузинской мечты» срочно отмежеваться от этой партии и перейти на сторону оппозиции.

Ранее грузинские СМИ и оппозиционные партии опубликовали обращение ряда американских конгрессменов и сенаторов, в том числе Тэда Круза к госсекретарю и министру финансов США с требованием изучить незаконные связи председателя правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили с Россией и Ираном.