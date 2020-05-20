Киев, , 12:26 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что может пойти на второй срок управления страной.

Соответствующий вопрос был поднят на пресс-конференции 20 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Один из журналистов спросил, хватит ли Зеленскому одной президентской каденции для реализации всего того, что он уже обещал народу Украины.

«Честно? Одной не хватит», — ответил президент.

Вместе с тем, Зеленский добавил, что сколько реально продлится его каденция — «решать людям».

Позже на уточняющий вопрос другого журналиста он заявил, что «подумает» о том, баллотироваться ли на второй срок.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе избирательной кампании в 2019 г. Зеленский неоднократно публично подчеркивал, что будет президентом только один срок.