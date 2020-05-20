Киев, , 12:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным, об этом он заявил 20 мая в ходе итоговой пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства.

«Несмотря на то, что общество по-разному оценивает прямые переговоры президента Зеленского и президента Путина, я уверен, что мы должны это делать», — отметил политик.

Переговоры с Путиным не будут противоречить переговорному процессу в Минске, а будут идти параллельно, отметил президент Украины.

По словам Зеленского, существуют некоторые вещи, которые можно понять только во время личного общения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины рассказал, что бывший президент Украины Леонид Кучма собирает экстренное заседание Трёхсторонней контактной группы из-за заявлений глав ДНР и ЛНР о приведении Народной милиции в полную боевую готовность.

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