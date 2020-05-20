Киев, 20 мая 2020, 12:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным, об этом он заявил 20 мая в ходе итоговой пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства.
Переговоры с Путиным не будут противоречить переговорному процессу в Минске, а будут идти параллельно, отметил президент Украины.
По словам Зеленского, существуют некоторые вещи, которые можно понять только во время личного общения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины рассказал, что бывший президент Украины Леонид Кучма собирает экстренное заседание Трёхсторонней контактной группы из-за заявлений глав ДНР и ЛНР о приведении Народной милиции в полную боевую готовность.
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