Киев, , 12:16 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая объяснил сложности назначения нового министра энергетики в нынешнее правительство страны.

«Например, в области энергетики — какого человека мы бы ни взяли, на следующий день все СМИ пишут, что это точно человек Ахметова, Коломойского или Пинчука. А скажите мне, пожалуйста, где у нас независимые энергетики в стране? Они есть? Дайте мне!» — попросил Зеленский.

Он в целом заявил о ситуации «кадрового голода» на Украине, отметив, что в стране фактически нет независимых, компетентных и честных специалистов.

«Я не могу найти много людей, которые были бы и профессиональные, и чистые, к сожалению», — констатировал президент.

ИА REGNUM напоминает, что после смены правительства Украины в начале марта пост министра энергетики оставался вакантным до середины апреля. Когда кризис в энергетике страны достиг угрожающих масштабов, правительство в обход Верховной рады назначило и. о. министра энергетики Ольгу Буславец.