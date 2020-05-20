Симферополь, , 12:17 — REGNUM Сервис YouTube заблокировал аккаунты крупнейшего в Крыму государственного телеканала «Крым 24», а также News Front и Anna News, передаёт 20 мая корреспондент ИА REGNUM.

«Команда YouTube удалила канал главного на полуострове телеканала «Крым 24». Это было сделано после трёх лет успешного сотрудничества без предупреждения и объяснения причин. Редакция «Крым 24» в настоящее время пытается получить внятный ответ от службы поддержки компании», — уточнили в пресс-службе телеканала, который имел более 19 миллионов просмотров всех видеозаписей.

Также с видеохостинга без причин удалили каналы News Front (более 473 миллионов просмотров всех видеозаписей) и Anna News (более 126 миллионов просмотров всех видеозаписей).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пользователи по всему миру зафиксировали сбой в функционировании видеохостинга YouTube американской компании Google. Жалобы поступали в основном от пользователей из США, Великобритании, Германии и Японии. В России неполадки в работе видеохостинга YouTube отмечали прежде всего жители Москвы и Санкт-Петербурга.

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