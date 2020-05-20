Москва, , 11:58 — REGNUM Предварительно 17 регионов России могут приступить к поэтапному снятию ограничений по ключевому критерию — коэффициенту распространения коронавирусной инфекции. Как передаёт корреспондентИА REGNUM, об этом 20 мая заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на «правительственном часе» в Совфеде.

«Сегодня по самому ключевому показателю — коэффициенту распространения — могут перейти на первый и даже последующие этапы 17 регионов страны. Но это данные на сегодняшний день», — заявила Голикова.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений, связанных с эпидемией коронавируса в России. Снятие ограничений будет происходить в регионах России в три стадии, которые опираются на такие ключевые показатели, как коэффициент распространения инфекции, свободный коечный фонд и охват населения тестированием.