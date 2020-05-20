20 мая 2020 | Время чтения 4 мин

Некоторое время назад модернизированный бомбардировщик Ту-22М3 осуществил испытательный пуск гиперзвуковой ракеты. При этом речь идёт о совершенно новом типе ракет. Никакой дополнительной конкретной информации об этой ракете после испытаний не сообщалось, но различные данные, имеющиеся в открытых источниках, позволяют хотя бы предположительно сделать некоторые выводы о новом изделии, его облике и технических характеристиках.

Леонид Нерсисян, , 11:51 — REGNUM Согласно информации ТАСС, некоторое время назад модернизированный бомбардировщик Ту-22М3 осуществил испытательный пуск гиперзвуковой ракеты. При этом речь идёт о совершенно новом типе ракет. Никакой дополнительной конкретной информации об этой ракете после испытаний не сообщалось, но различные данные, имеющиеся в открытых источниках, позволяют хотя бы предположительно сделать некоторые выводы о новом изделии, его облике и технических характеристиках.

Флаг России

По всей видимости, состоялся испытательный пуск ракеты, известной как проект ГЗУР — «Гиперзвуковая управляемая ракета». Впервые в открытых источниках информация о работах по этому проекту появилась в 2017 году. Ракета разрабатывается конструкторским бюро «Радуга» (город Дубна). Создаваемая ракета будет способна развивать скорость до 6М (шесть скоростей звука) и обладать максимальной дальностью полёта до 1500 километров (при пуске по наиболее высотной траектории). При этом основным назначением ракеты станет борьба с надводными кораблями противника: как следует из имеющихся по этой ракете данных, она будет оснащаться активно-пассивной радиолокационной головкой самонаведения (ГСН) «Грань-75», которая в свою очередь создаётся на базе ГСН «Грань-К», применяемой в противокорабельной крылатой ракете (ПКР) Х-35У.

Таким образом, в будущем модернизируемые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 (Ту-22М3М) получат на вооружение ещё один вид противокорабельных ракет, в дополнение к двум другим — ПКР Х-32 и противокорабельный вариант ракеты «Кинжал». При этом обе указанные ракеты называют гиперзвуковыми. Зачем же для Ту-22М3М создают ещё одну гиперзвуковую ПКР нового типа и какими преимуществами по сравнению с ними она будет обладать?

Для начала стоит заметить, что уже созданные образцы нового ракетного вооружения для Ту-22М3М (ПКР Х-32 и ракета «Кинжал») хоть и неизменно называют «гиперзвуковыми», но фактически они являются таковыми с определённой натяжкой. Ракета комплекса «Кинжал» является де-факто авиационной версией оперативно-тактической баллистической ракеты 9М723 знаменитого российского ракетного комплекса «Искандер-М». Эта ракета, хоть и достигает гиперзвуковых скоростей, но, как и прочие баллистические ракеты (для этой категории ракет гиперзвуковая скорость — обычное дело), использует лишь энергию, полученную за время работы ракетного двигателя после старта.

ПКР Х-32, которая была принята на вооружение в 2016 году, является современной, глубоко модернизированной версией тяжёлой сверхзвуковой крылатой ракеты Х-22, до сих пор являющейся главным калибром российских ракетоносцев Ту-22М. Х-22 была создана полвека назад и обладает до сих пор впечатляющими лётными характеристиками — скоростью до 4М. Х-32 получила современную помехозащищённую ГСН (очень низкая защищённость ГСН от помех является главным бичом ракет семейства Х-22). А за счёт уменьшения массы боевой части, более мощного жидкостного ракетного двигателя и более совершенного топлива, а также увеличения высоты маршевого участка полёта до порядка 40 километров (для Х-22 высота полёта составляет 22,5 км), скорость полёта Х-32 возросла до значений около 5М. Данное значение является границей между сверхзвуковой и гиперзвуковой скоростью.

Однако своеобразной платой за столь высокие характеристики являются огромные массогабаритные характеристики — масса ракеты составляет около 6 тонн, её длина более 11 метров, а диаметр почти метр. Это в свою очередь налагает существенные ограничения по пилотированию бомбардировщика, а также снижает лётные характеристики самолёта — он развивает меньшую максимальную скорость, а также снижается время полёта на сверхзвуковой скорости. Кроме того, эксплуатация этих ракет очень сложна из-за использования токсичного жидкостного топлива, что налагает дополнительные ограничения на организацию боевого применения бомбардировщиков Ту-22М3 по надводным целям.

Схожая ситуация и с применением ПКР «Кинжал». Ракета имеет массу порядка 4 тонн и очень существенные габариты. А заявленный вариант подвески сразу четырех ракет на бомбардировщик Ту-22М3М фактически является перегрузочным, при котором нанесение удара возможно только на небольшом расстоянии от места базирования.

Перспективная же ПКР, создаваемая в рамках проекта ГЗУР, должна обеспечить необходимую тактическую гибкость её самолётам-носителям при не только сохранении, но и увеличении боевых характеристик. Кроме того, ракета будет по-настоящему гиперзвуковой. По имеющимся данным, ракета ГЗУР будет оснащена гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ГПВРД) и развивать гиперзвуковую скорость почти на всём протяжении полёта.

Благодаря относительно малой массе — порядка 1,5 тонны, бомбардировщик Ту-22М3 сможет брать сразу несколько перспективных ПКР и при этом сохранять высокие лётные характеристики. Кроме того, носителями ракеты смогут быть не только бомбардировщики Ту-22М3, но и другие самолёты российской Дальней авиации, в частности модернизированные бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Полномасштабное оснащение парка Дальней авиации перспективными гиперзвуковыми ПКР в будущем позволит им эффективно решать задачи борьбы с самыми сложными надводными целями, такими как корабли авианосных ударных групп. А это в свою очередь сможет хотя бы частично компенсировать проблему нехватки современных надводных кораблей и подводных лодок (этот вопрос в обозримом будущем решить невозможно) при решении задач противодействия военно-морским силам потенциальных противников.