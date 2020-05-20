Москва, , 11:27 — REGNUM Наиболее успешно дистанционную форму обучения в школах, колледжах и вузах удалось внедрить в Москве, Московской области, Татарии, Якутии, а также Калининградской и Калужской области. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 мая заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на правительственном часе в Совфеде.

«Отмечу, что наиболее успешная дистанционная форма обучения организована в Москве, Московской области, Республиках Татарстан, Саха (Якутия), Калининградская и Калужская области», — заявила Голикова.

Напомним, что в России обучающиеся школ, колледжей и вузов из-за коронавирусной эпидемии были переведены на дистанционный режим обучения. На сегодняшний день более 50 тыс. образовательных организаций проводят обучение дистанционно.