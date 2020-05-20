Пермь, , 11:23 — REGNUM В Пермском крае режим самоизоляции продлен до 8 июня. Решение связано с темпом прироста заболеваемости, который превысил 5%, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Главный врач региона Виталий Костарев заявил о преждевременности разговоров о других изменениях режима, в частности возможном открытии кафе, торговых центров.

«Если сделать это сейчас, то может произойти новая вспышка заболевания и оперштабу придется принимать решения по ужесточению ограничительных мер», — сказал он.

Напомним, на территории Пермского края со 2 апреля действует режим обязательной самоизоляции граждан.

Добавим, на 20 мая, в Прикамье выявлено в общей сложности 1178 носителей коронавируса. Скончались 33 пациента, зараженных коронавирусом. Выздоровели 557 пациентов.