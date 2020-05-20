Киев, , 11:18 — REGNUM Один из первых вопросов на пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского задал скандальный журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что 18 мая Гордон провел интервью с Игорем Стрелковым длительностью почти 4 часа. Интервью вызвало возмущение в «патриотических» кругах и у ряда политических сил, ряд радикалов даже провели протестные акции возле офиса Гордона. Сам журналист заявил, что интервью со Стрелковым и до этого с депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской были сделаны при поддержке спецслужб Украины и якобы будут использованы в международных судах «против государства-агрессора».

«Наш спецагент, насколько мне сказали», — заявил Зеленский, когда Гордону дали слово.

Отметим, что журналист задал президенту вопрос про отношения с Россией и президентом РФ Владимиром Путиным.