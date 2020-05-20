Тбилиси, , 11:11 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили подтверждает слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что в период, когда она занимала пост министра иностранных дел Грузии, в ходе переговоров о выводе из Грузии российских военных баз шла речь и о создании совместного антитеррористического центра. Но подчеркивает, что обсуждался не двусторонний формат Грузия — Россия, а трехсторонний, с участием НАТО. Об этом Саломе Зурабишвили заявила в эфире грузинской телекомпании «Рустави 2» 19 мая вечером.

«Мой коллега в данном случае говорит правду. Было мнение, даже соглашение об открытии антитеррористического центра. Но он (Лавров) забывает об одном, что было очень важной частью: это был бы не грузино-российский антитеррористический центр, который стал бы заменой российским базам, это был бы центр НАТО — Грузия — Россия. А это совсем иной, очень интересный формат, и получение согласия на его создание как от России, так и от НАТО было очень важным. Возможно, что в будущем, когда мы окажемся в совсем другом измерении, такой формат будет очень интересным. Он был возможен тогда и может быть создан в будущем. Он необходим для решения определенных вопросов», — заявила Зурабишвили.

О переговорах по созданию антитеррористического центра Сергей Лавров напомнил представителю Грузии в ходе видеоконференции с участниками Клуба поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова 21 апреля, отвечая на его вопрос.

«Повторю: мы вели переговоры о полном выводе российских военных баз из Грузии. Две были выведены по итогам договоренности 1999 г., две оставались. По их поводу на одном из переговорных раундов был поставлен вопрос, и президент России В. В. Путин принял решение, что если грузинская сторона не хочет сохранять эти базы на своей территории, то нужно договориться об их выводе. Что и было сделано. Частью этой договоренности было обоюдное согласие создать рядом с территорией одной из этих бывших баз российско-грузинский антитеррористический центр. Предполагалось, что там будут работать российские и грузинские специалисты. Это был символ нашего партнерства: мы выводим базы, которые уже утратили свою актуальность для российско-грузинских отношений, но поскольку терроризм — наш общий враг (там Панкисское ущелье и в целом в регионе тогда были неспокойные события), мы договорились создать такой центр», — сказал Лавров.