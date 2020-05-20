Киев, , 11:11 — REGNUM Фракция «Батькивщина» ушла из зала заседаний Верховной рады после того, как у одного из парламентариев нашли коронавирус, заявила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк, сообщил парламентский телеканал «Рада».

"Вы видите, что сегодня в зале нет одной из фракций. Я бы сказала: ответственной фракции «Батькивщина»… Все депутаты ответственной фракции пошли на самоизоляцию», — рассказала она.

Кондратюк добавила, что депутаты вернутся в зал после того, как пройдут тестирование на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у 49-летнего депутата Рады, представителя «Батькивщины» Олега Мейдича выявили коронавирус.

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