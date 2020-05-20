Киев, , 11:05 — REGNUM Представители ДНР и ЛНР не могут участвовать в переговорах по Донбассу, поскольку являются гражданами РФ, заявил 20 мая президент Украины Владимир Зеленский в ходе итоговой пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства.

«Мы смогли показать, что представители ЛНР, ДНР, которые находятся уже шесть лет на заседаниях Минской группы, что у некоторых из них есть российские паспорта, что они там не могут находиться, что там могут находиться представители «временно оккупированных территорий», но они все должны быть гражданами Украины», — рассказал он.

Зеленский добавил, что между Россией и Украиной идут переговоры об обмене удерживаемыми лицами. Процедура обмена может состояться после того, как в мире утихнет пандемия коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД ДНР рассказала, что Украина целенаправленно лишила население ДНР и ЛНР возможности оформить украинские документы.

Напомним, в 2014 году на Украине началась гражданская война, однако украинские власти отказываются признавать, что против ВСУ воюют жители Донбасса. По мнению СМИ и политиков, в Донбассе происходит некая «российская агрессия», поэтому Украина пытается вести переговоры только с РФ, игнорируя представителей ДНР и ЛНР. Впрочем, Россия не является стороной конфликта, и попытки Украины представить её таковой уже шесть лет ни к чему не ведут.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Донбасса не скрывают российские паспорта — МИД ДНР